В Нефтяниках ещё один дом признали аварийным

Ещё один дом признали аварийным в Нефтяниках. Об этом сообщает «СуперОмск».

Межведомственная комиссия после осмотра дома по ул. 20-го Партсъезда признала его аварийным. Теперь жильцов, а также КТОС-11 должны до 2020 года расселить, а дом — реконструировать.

Напомним, фотографии в соцсеть «ВКонтакте», на которых видно дом со вспученной стеной, опубликовали жильцы. Они предупредили, что возможно повторение ситуации с обрушением части дома, как это произошло недавно на улице 50 лет Профсоюзов. К счастью, тогда никто из жильцов не пострадал.