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07:41 (мск), источник: АиФ Омск

В Нефтяниках ещё один дом признали аварийным

Фотографии дома выложили в сеть неравнодушные жильцы.

Источник: Аргументы и факты

Ещё один дом признали аварийным в Нефтяниках. Об этом сообщает «СуперОмск».

Межведомственная комиссия после осмотра дома по ул. 20-го Партсъезда признала его аварийным. Теперь жильцов, а также КТОС-11 должны до 2020 года расселить, а дом — реконструировать.

Напомним, фотографии в соцсеть «ВКонтакте», на которых видно дом со вспученной стеной, опубликовали жильцы. Они предупредили, что возможно повторение ситуации с обрушением части дома, как это произошло недавно на улице 50 лет Профсоюзов. К счастью, тогда никто из жильцов не пострадал.

Всего в городе насчитывается около 160 аварийных домов. На расселение жильцов требуется около 4 млрд рублей.

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