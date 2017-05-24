Ожидаем большое количество слияний и поглощений банков — Смоляков

Такое мнение высказал в интервью телеканалу «Хабар» заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков, передает Tengrinews.kz.

«Мы ожидаем очень большое количество консолидаций — слияний, поглощений. Вы знаете, очень много сделок уже объявлено. Я не думаю, что на этом будет завершение. Поэтому он (год — прим. ред.) будет сложный, но я думаю, что у всех есть интерес для того, чтобы этот период пройти. Мы общаемся очень много с акционерами банков. Все понимают необходимость решения проблемы. Поэтому, я думаю год будет сложным, но он будет достаточно существенными, серьезным для того чтобы в дальнейшем мы могли качественно изменить и перевернуть те страницы проблемного банковского сектора, которые мы имели до сих пор», — сказал Смоляков.

Также заместитель председателя Нацбанка РК, оценивая качество активов казахстанских банков, отметил, что уровень займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 7,7 процента.

«На поверхности проблемы вроде бы не масштабные. (…) При этом мы считаем, что оценки могут быть разными, но объем реструктурированных кредитов — это порядка от 15 до 20 процентов. У некоторых банков больше. Поэтому нужно внимательно смотреть, что это за кредиты, почему они реструктурированы и улучшилось ли качество заемщика в результате реструктуризации. Это, так скажем, скрытая часть проблемы, которую мы будем решать по направлению регуляторного сужения», — добавил Смоляков.