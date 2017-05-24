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08:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Приставы остановили работу Конечевского НПЗ в Новосибирской области

Работа предприятия остановлена на 70 суток из-за отсутствия специального оборудования, рассказали в ФССП.

Приставы остановили работу Конечевского НПЗ в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В отдел приставов по Коченёвскому району пришло постановление суда о приостановлении работы нескольких технологических резервуаров прицехового склада нефтепродуктов, которые не были оборудованы специальными средствами контроля и управления. В резервуарах, в частности, демонтирована газоуравнительная линия, отсутствуют запорные устройства, применяемые при аварийной разгерметизации обвязки резервуаров, а также отсутствует защита по предельно допустимому уровню нефтепродуктов в резервуаре.

«Подобные обстоятельства создают неиллюзорную угрозу экологии Новосибирской области, жизни и здоровью людей, так как резервуары являются опасным производственным объектом», — рассказали приставы.

Ранее компания уже была оштрафована на 200 тысяч рублей из-за нарушений требований безопасности, но руководство так и не предприняло никаких действий к устранению правонарушений.

Сейчас судебные приставы опечатали резервуары, устранив саму возможность эксплуатации опасных производственных объектов.

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