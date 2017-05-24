Приставы остановили работу Конечевского НПЗ в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.



В отдел приставов по Коченёвскому району пришло постановление суда о приостановлении работы нескольких технологических резервуаров прицехового склада нефтепродуктов, которые не были оборудованы специальными средствами контроля и управления. В резервуарах, в частности, демонтирована газоуравнительная линия, отсутствуют запорные устройства, применяемые при аварийной разгерметизации обвязки резервуаров, а также отсутствует защита по предельно допустимому уровню нефтепродуктов в резервуаре.



«Подобные обстоятельства создают неиллюзорную угрозу экологии Новосибирской области, жизни и здоровью людей, так как резервуары являются опасным производственным объектом», — рассказали приставы.



Ранее компания уже была оштрафована на 200 тысяч рублей из-за нарушений требований безопасности, но руководство так и не предприняло никаких действий к устранению правонарушений.



Сейчас судебные приставы опечатали резервуары, устранив саму возможность эксплуатации опасных производственных объектов.