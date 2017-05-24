Новый этап отключений горячей воды начнется в Новосибирске с 29 мая

24 мая в 15.00 планировалось завершить гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-5, однако по новым данным мэрии гидравлические испытания продлятся до 24 часов 26 мая. Количество отключенных от горячей воды объектов в Новосибирске с 23 мая увеличилось еще на четыре — до 2589. Максимальный срок отключения в зоне ТЭЦ-5 (список попавших под отключения улиц) истекает 26 мая, однако, как показывает опыт, после завершения гидравлических испытаний возможно продление отключения в связи с планово-ремонтными работами в котельной. Так, с восьми утра 22 мая до 17 часов третьего июня под отключение повторно попал район ОбьГЭС. От горячей воды там отключены 134 объекта.

С 29 мая начинаются гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4, а с первого июня — ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 в Новосибирске.

24 мая с шести до 24 часов отключено 22 объекта в микрорайоне «Новомарусино». Это связано с планово-предупредительными работами в котельных № 45 и № 46.

В Заельцовском районе 24 мая с 10.00 до 17.00 отключена горячая вода на улицах Красных Зорь, Рассветной и трех объектах на улице Столетова. Ведутся плановые ремонтные работы в ЦТП-9 и ТК-14−3. На улице Кузьмы Минина с 10.00 до 16.00 — планово-ремонтные работы по замене задвижки в ТК-21−17.

На левом берегу 24 мая с 9.00 до 17.00 горячая вода отключена на улицах Новогодней и Немировича-Данченко. Ведутся планово-ремонтные работы в ЦТП-9к. Также с 9.00 до 17.00 горячая вода отсутствует в некоторых домах по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Вертковскофй, Римского-Корсакова, Серафимовича и Станиславского.

В Ленинском районе 24 мая с 8.00 до 23.00 горячей воды не будет на улицах Новосибирская, Широкая, Киевская, Пархоменко. Ведутся работы по замене дренажей на ЦТП-35 (Широкая, 117) и ЦТП-39 (Пархоменко, 39).

В Первомайском районе с 00 часов 23 мая до 00 часов 26 мая отключены 122 объекта по улицам 1-я Каштановая, Ученическая, Шукшина, Твардовского, Пришвина, Березовая, Приграничная, Одоевского, Плановая, Радужная. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей котельной ООО «Строй-ТЭКС» (ул. Приграничная, 2).

В Заельцовском районе с девяти часов 23 мая горячую воду отключили по Мочищенскому шоссе, улицам Гастелло, Байкальская, Ботаническая, Красногорская, Ереванская, Красный проспект дома № 179а и 181. Это связано с плановыми ремонтными работами в котельной ООО «СИАСК-Энерго». На сервисе «Мой Новосибирск» информация об отключения на этих участках отсутствует, однако в диспетчерской ЖЭУ участка «Ботанический» корреспонденту VN.ru подтвердили, что отключение продлится до 17 часов 26 мая.