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08:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Октябрьском молодые семьи получили по миллиону на решение квартирного вопроса

УФА, 24 май 2017. /ИА «Башинформ», Надежда Переведенцева/. 1 126 125 рублей получит каждая из четырнадцати молодых семей Октябрьского по федеральной целевой программе «Жилище».

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на покупку жилья или строительство собственного дома торжественно вручил первый заместитель главы администрации Октябрьского Михаил Черкашнев.

Пришедшие на это мероприятие семьи, многие из которых были с детьми, не скрывали радостного волнения: наконец они реализуют мечту — иметь собственную квартиру или дом. Такая возможность у них появилась благодаря тому, что в апреле текущего года по распоряжению Правительства Республики Башкортостан городскому округу выделены 15 765 750 рублей для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015—2020 годы.

— В очереди на получение социальной выплаты на приобретение жилья стояли лет десять, — рассказывает Динара Хабибуллина. — Рождение третьего ребенка значительно продвинуло нас вперед. Сообщение о торжественном вручении жилищного сертификата стало для нашей семьи неожиданной радостью. На полученную сумму планируем приобрести небольшой дом. Хорошо, что у нас в республике есть программы, реально помогающие молодым семьям решать их жилищные проблемы.

Своей счастливой возможности сделать первый шаг в приобретении долгожданных квадратных метров в Октябрьском ждут еще 623 молодые семьи — столько состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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