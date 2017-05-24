Новые нормативы на ОДН установлены в Приморье

Департамент по тарифам Приморского края утвердил новые нормативы на потребление электричества, горячую и холодную воду на общедомовые нужды.

Как сообщили в ведомстве, новые тарифы на потребление электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирном доме снижены.

Кроме того, в нормативе за электроэнергию появилось две новые категории.

«Введены позиции для многоквартирных домов с лифтами и оборудованными электроотопительными, электронагревательными установками для горячего водоснабжения, в отопительный период и вне его», — уточнили в ведомстве, отметив, что введение этих категорий обусловлено особенностями некоторых новостроек.

Постановление о введении новых тарифов вступит в силу с 1 июня 2017 года.

Напомним, законопроект, ужесточающий регулирование начисления общедомовых нужд, принят Государственной Думой в первом чтении 14 апреля. Проект предписывает выставлять плату за ОДН в размере не выше установленного в регионе норматива, однако если установленные в доме приборы учета фиксируют меньшие расходы, плата должна рассчитываться в соответствии с его показаниями — по факту потребления.

Если же приборы фиксируют повышенное потребление, превышение норматива возможно только при принятии соответствующего решения общим собранием жильцов.

С 1 января 2017 года плата за ОДН превратилась из коммунальной услуги в жилищную. Начисления за общедомовые нужды делает теперь управляющая компания, а не поставщики тепла, воды или электроэнергии. Кроме того, новый порядок расчета позволяет не учитывать фактические показания общедомовых приборов учета, и многие управляющие компании этим воспользовались.

Как отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, новый порядок призван защитить собственников, сделав расходы на ЖКХ более прозрачными и предсказуемыми. Однако в нескольких регионах России норма была некорректно истолкована, и ОДН выставлялся в размере норматива во всех домах, что оказалось особенно критичным при невыполнении регионом своих обязанностей по корректной установке норматива. Законопроект разработан для ужесточения контроля начислений в этой части.

Ранее Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил скорректировать законодательство, регулирующее плату за общедомовые нужды.

«Я обратился в Правительство России с предложением внести изменения в законодательство, предусмотрев оплату за коммунальные ресурсы на ОДН по фактическим показаниям общедомовых приборов учета, но при этом не выше действующего норматива», — заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона подчеркнул, уже поступили разъяснения Минстроя России, что до 1 июня 2017 года, когда должны быть утверждены новые нормативы, начисление и оплата за ОДН производится так, что у кого стоят приборы учёта, платят по их показаниям, а у кого таковых нет — производят оплату по ранее установленному нормативу.

Новые нормативы на оплату ОДН регионам необходимо установить до 1 июня 2017 года. Планируется установить четыре группы нормативов: для многоэтажных домов с лифтом, с бойлером, с лифтом и с бойлером, без лифта и без бойлера.

Отметим, с начала года в государственную жилищную инспекцию Приморского края поступило 355 обращений граждан на предмет правильности выставления счетов за ОДН. Жилинспекция проводит 64 проверки управляющих компаний и ТСЖ, если будет выявлено нарушение управляющей компании при начислении платы за ОДН, то она должна произвести перерасчет. Уже в апреле такой перерасчет произведут несколько управляющих компаний края.

Жилищные инспекторы напоминают: выставлять счета за потребленные ресурсы обслуживающие организации должны только по приборам учета.

Управляющие компании обязаны информировать жильцов, разъяснять им порядок начисления платежей, аргументировать, откуда в коммунальных квитанциях берутся те или иные цифры.