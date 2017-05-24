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08:34 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимцев приглашают на ярмарку «Все для сада и огорода» в эти выходные

В эти выходные, 27 и 28 мая традиционно на площади перед Дворцом Молодежи пройдут ярмарки выходного дня «Все для сада и огорода». Администрация города приглашает всех уфимцев.

На ярмарке садоводы и огородники смогут приобрести семена, рассаду, саженцы плодово-ягодных культур и декоративных растений, а также продукты пчеловодческих хозяйств.

Свои товары предоставят республиканские плодопитомники, садовые центры и индивидуальные предприниматели, занимающихся разведением и продажей саженцев и рассады.

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