Уфимцев приглашают на ярмарку «Все для сада и огорода» в эти выходные
В эти выходные, 27 и 28 мая традиционно на площади перед Дворцом Молодежи пройдут ярмарки выходного дня «Все для сада и огорода». Администрация города приглашает всех уфимцев.
В эти выходные, 27 и 28 мая традиционно на площади перед Дворцом Молодежи пройдут ярмарки выходного дня «Все для сада и огорода». Администрация города приглашает всех уфимцев.
На ярмарке садоводы и огородники смогут приобрести семена, рассаду, саженцы
Свои товары предоставят республиканские плодопитомники, садовые центры и индивидуальные предприниматели, занимающихся разведением и продажей саженцев и рассады.