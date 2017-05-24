14 семей из взорвавшегося в Волгограде дома уже выбрали новое жилье
14 семей из обрушившегося дома уже забронировали квартиры в современных жилых комплексах Кировского, Советского, Ворошиловского и Центрального районов Волгограда.
14 семей из обрушившегося дома уже забронировали квартиры в современных жилых комплексах Кировского, Советского, Ворошиловского и Центрального районов Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, семь квартир забронировано в ЖК «Долина», еще несколько в ЖК «Санаторный», «Янтарный город», квартале «Центральный» и доме № 7 по улице Лавочкина, возводимом компанией «Пересвет-Юг».
«Остальные семьи с помощью специалистов облстроя активно занимаются подбором подходящего жилья», — заявили в ведомстве.
Напомним, что жильцам обрушившегося дома выдадут жилищные сертификаты до 1 июля 2017 года, переехать в новостройки семьи должны не позже 1 декабря.