14 семей из взорвавшегося в Волгограде дома уже выбрали новое жилье

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, семь квартир забронировано в ЖК «Долина», еще несколько в ЖК «Санаторный», «Янтарный город», квартале «Центральный» и доме № 7 по улице Лавочкина, возводимом компанией «Пересвет-Юг».

«Остальные семьи с помощью специалистов облстроя активно занимаются подбором подходящего жилья», — заявили в ведомстве.

Напомним, что жильцам обрушившегося дома выдадут жилищные сертификаты до 1 июля 2017 года, переехать в новостройки семьи должны не позже 1 декабря.