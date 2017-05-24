Вице-губернатор Челябинской области посетил центр бизнес-инкубирования

«Центр бизнес-инкубирования — одно из направлений перезагрузки системы поддержки предпринимательства на Южном Урале. Это территория, на которой начинающие предприниматели могут не только арендовать полностью оборудованные рабочие места по льготной цене, но и бесплатно получить полезный контент, обучающие программы, консультации специалистов и помощь в продвижении», — рассказал генеральный директор Фонда развития МСП Челябинской области Артур Юсупов.

В рамках экскурсии по центру Руслану Гаттарову продемонстрировали результаты работ резидентов. Самый большой экспонат — 3D-панель для строительства монолитных зданий ООО «Теплый монолит». «Мы первая и единственная компания, которая изучила и внедрила технологию изготовления таких панелей в регионе. Она позволяет строить прочные монолитные дома без щелей и стыков. Сроки строительства такого дома сокращаются в два раза», — рассказал производитель и обладатель патента на эту технологию Игорь Чернец.

В бизнес-инкубаторе развивают разные направления предпринимательства, среди них молодежное, женское и социальное. Последнее представляют две компании, создающие в городе доступную среду для инвалидов (от проектирования до установки). К слову, в самом центре также созданы условия для комфортной работы людей с ограниченными возможностями.

Есть среди резидентов, развивающих свои бизнес-проекты и студенты. Они выпускают сувенирную продукцию из кожи и дерева с изображениями, нанесенными при помощи лазера. Вице-губернатор отметил, что молодые предприниматели могли бы сотрудничать с Фондом развития МСП, предоставляя на коммерческой основе свою продукцию для проводимых мероприятий.

После экскурсии прошла встреча заместителя губернатора с резидентами центра, на которой они рассказали подробно о своих проектах. Иван Фадеев (ООО «ДФ») презентовал уникальное многослойное углеродистое покрытие для медицинских имплантатов, которое снижает их себестоимость, повышает биосовместимость и увеличивает скорость заживления. Руслан Гаттаров оценил проделанную предпринимателем работу с фондом «Сколково» и поручил подключить региональный Фонд развития промышленности к поддержке проекта.

Олег Чернышев (ЧелЗСМ), рассказал об уникальном для области проекте по производству автоматизированных систем рентгеновского контроля качества на производстве. Вице-губернатор предложил подготовить референт-лист с отзывами имеющихся клиентов.

Дамир Кадырбаев и Станислав Мальцев (ООО ЦИР «Южный Урал») презентовали готовый проект по замене 24 остановок общественного транспорта на инновационные павильоны с отоплением, Wi-Fi, функцией навигации по городу и антивандальным покрытием. Полных аналогов этой конструкции, отметили предприниматели, в России не существует. Руслан Гаттаров рекомендовал ребятам доработать дизайн остановочных комплексов, а также поручил проработать варианты сотрудничества с Агентством инвестиционного развития Челябинской области.