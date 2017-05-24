Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей беременности
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Бавария» готова платить Алексису Санчесу € 13 млн в год
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Оттаве» в КС
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
09:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Вице-губернатор Челябинской области посетил центр бизнес-инкубирования

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров съездил в бизнес-инкубатор, резиденты которого представили свои проекты, среди которых предприятие по выпуску наукоемкой инженерной продукции, мини-завод специальных сплавов, разработка покрытий для медицинских имплантатов на титановой основе и киностудия, сообщает пресс-служба минэкономразвития Челябинской области.

«Центр бизнес-инкубирования — одно из направлений перезагрузки системы поддержки предпринимательства на Южном Урале. Это территория, на которой начинающие предприниматели могут не только арендовать полностью оборудованные рабочие места по льготной цене, но и бесплатно получить полезный контент, обучающие программы, консультации специалистов и помощь в продвижении», — рассказал генеральный директор Фонда развития МСП Челябинской области Артур Юсупов.

В рамках экскурсии по центру Руслану Гаттарову продемонстрировали результаты работ резидентов. Самый большой экспонат — 3D-панель для строительства монолитных зданий ООО «Теплый монолит». «Мы первая и единственная компания, которая изучила и внедрила технологию изготовления таких панелей в регионе. Она позволяет строить прочные монолитные дома без щелей и стыков. Сроки строительства такого дома сокращаются в два раза», — рассказал производитель и обладатель патента на эту технологию Игорь Чернец.

В бизнес-инкубаторе развивают разные направления предпринимательства, среди них молодежное, женское и социальное. Последнее представляют две компании, создающие в городе доступную среду для инвалидов (от проектирования до установки). К слову, в самом центре также созданы условия для комфортной работы людей с ограниченными возможностями.

Есть среди резидентов, развивающих свои бизнес-проекты и студенты. Они выпускают сувенирную продукцию из кожи и дерева с изображениями, нанесенными при помощи лазера. Вице-губернатор отметил, что молодые предприниматели могли бы сотрудничать с Фондом развития МСП, предоставляя на коммерческой основе свою продукцию для проводимых мероприятий.

После экскурсии прошла встреча заместителя губернатора с резидентами центра, на которой они рассказали подробно о своих проектах. Иван Фадеев (ООО «ДФ») презентовал уникальное многослойное углеродистое покрытие для медицинских имплантатов, которое снижает их себестоимость, повышает биосовместимость и увеличивает скорость заживления. Руслан Гаттаров оценил проделанную предпринимателем работу с фондом «Сколково» и поручил подключить региональный Фонд развития промышленности к поддержке проекта.

Олег Чернышев (ЧелЗСМ), рассказал об уникальном для области проекте по производству автоматизированных систем рентгеновского контроля качества на производстве. Вице-губернатор предложил подготовить референт-лист с отзывами имеющихся клиентов.

Дамир Кадырбаев и Станислав Мальцев (ООО ЦИР «Южный Урал») презентовали готовый проект по замене 24 остановок общественного транспорта на инновационные павильоны с отоплением, Wi-Fi, функцией навигации по городу и антивандальным покрытием. Полных аналогов этой конструкции, отметили предприниматели, в России не существует. Руслан Гаттаров рекомендовал ребятам доработать дизайн остановочных комплексов, а также поручил проработать варианты сотрудничества с Агентством инвестиционного развития Челябинской области.

Проект по созданию короткометражных и полнометражных фильмов на территории Челябинской области представила Оксана Карымова (киностудия «ЧелФильм»), которая планирует выпустить фильмы во всероссийский прокат. Вице-губернатор сказал о необходимости изучить предложения фондов поддержки кинематографа, и отметил, что окажет содействие в работе с министерством культуры Челябинской области, поскольку через развитие киноиндустрии можно продвигать возможности региона для внутреннего туризма и повышать инвестиционную привлекательность области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Челябинская федерация каратэ опровергла обвинения в срыве Первенства УрФО: Мы предлагали компромисс, но нас не стали слушать
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Турция ограничила импорт пшеницы из России
Скончался известный режиссер Александр Бурдонский
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Трамп в разговоре с Дутерте назвал лидера КНДР «сумасшедшим»
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь