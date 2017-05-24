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09:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ввод жилья в Прикамье упал на 43%

ПЕРМЬ, 24 мая, ФедералПресс. Отрасль жилого строительства в Прикамье продолжает показывать снижение темпов. Данные за первые четыре месяца года представил Пермьстат.

За январь-апрель в Прикамье сдана в эксплуатацию 2061 квартира. Общая площадь сданного жилья составила 135,9 тыс. кв. метров. Это 57% по отношению к показателям ввода жилья в соответствующем периоде 2016 года.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила в январе-апреле 2017 года 40 254 рубля.

Индивидуальные застройщики построили за первые четыре месяца года жилые дома общей площадью 70,9 тыс. кв. метров. Это 98,8% к январю-апрелю 2016 года.

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