Ввод жилья в Прикамье упал на 43%
ПЕРМЬ, 24 мая, ФедералПресс. Отрасль жилого строительства в Прикамье продолжает показывать снижение темпов. Данные за первые четыре месяца года представил Пермьстат.
ПЕРМЬ, 24 мая, ФедералПресс. Отрасль жилого строительства в Прикамье продолжает показывать снижение темпов. Данные за первые четыре месяца года представил Пермьстат.
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Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила в
Индивидуальные застройщики построили за первые четыре месяца года жилые дома общей площадью 70,9 тыс. кв. метров. Это 98,8% к