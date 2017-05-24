63 кг санкционных яблок из Польши уничтожили во Владивостоке

Владивосток, 24 мая, PrimaMedia.

Партию запрещенных польских яблок обнаружили и уничтожили во Владивостоке. Санкционную продукцию обнаружили на территории оптово-розничной торговой базы на улице Командорской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Нелегальную фруктовую продукцию под контролем инспекторов Россельхознадзора уничтожили на комплексе по утилизации биологических отходов «Фактор-Приморье» во Владивостоке.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года в Уссурийске инспекторами Россельхознадзора и полицейскими было обнаружено и раздавлено бульдозером 9,4 тонны яблок из Польши. На Сахалине в марте этого года Россельхознадзор обнаружил и направил на уничтожение 2,1 тонны польских яблок. Центнер опять же польских яблок был в апреле обнаружен в Находке и также уничтожен.