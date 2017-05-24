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09:08 (мск), источник: NewsKo

25 мая пройдёт форум «Дни пермского бизнеса»

Форум «Дни пермского бизнеса» состоится на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59). Начало регистрации участников в 8.30.

Мероприятие направлено на стимулирование предпринимательской активности на территории Перми и края, повышение эффективности малого и среднего бизнеса.

Главной темой форума станет обсуждение системы мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. Участники форума смогут задать вопросы главе Пермского края Максиму Решетникову в рамках «Часа губернатора».

«Мы хотим создать живой диалог, а не общаться языком правовых актов. Считаю, что подобные мероприятия — это отличная возможность обменяться мнениями, выработать новые подходы и механизмы, найти эффективные решения, направленные на улучшение условий предпринимательства, формирование комфортной бизнес-среды», — пояснил Максим Решетников.

Кроме того, программа форума предполагает работу нескольких секций информационных и образовательных мероприятий, конференцию бизнес-менторов, обсуждение актуальных вопросов на «круглом столе» и дискуссионных площадках.

В рамках выставочной экспозиции администрация Перми запланировала работу консультационных стендов по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, будут представлены успешные бизнес-проекты в сфере промышленности, молодёжного, инновационного и социального предпринимательства, выставка франчайзинга.

Посещение выставки бесплатное при условии обязательной регистрации.

Пройти регистрацию можно заранее или при посещении выставки​ на стойке регистрации.

С программой форума можно ознакомиться здесь.

Организаторами выступили правительство Пермского края, администрация Перми и некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства».

Источник — администрация Перми

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