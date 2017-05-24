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09:01 (мск), источник: СуперОмск

«Росводоканал Омск» составил рейтинг худших и лучших потребителей

В рамках информационного проекта «Доска почета/Угол позора» «Росводоканал Омск» (входит в ГК «Росводоканал») составил топ лучших и худших с точки зрения платежной дисциплины абонентов — юридических лиц за апрель текущего года.

Открывает топ недобросовестных абонентов АО «Омсктрансмаш» с долгом более 5 млн рублей. Второе место в топе «худших» занимает городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 с долгом более 795 тыс. рублей, который накопился с начала текущего года. Нестабильную платежную дисциплину демонстрируют омские исправительные колонии, в общей сложности организации этой группы задолжали за воду и водоотведение почти 2,4 млн рублей. Самый крупный долг сформировался у ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 2 УФСИН по Омской области». Также среди должников — УК «Рутас» с долгом в 340 тыс. рублей. Замыкает топ-5 «отстающих» «Гимназия № 139», недоплатившая за холодную воду и водоотведение 70,6 тыс. рублей. Бюджетные образовательные учреждения продолжают оставаться крупной группой неплательщиков, их совокупный долг уже превысил 5,1 млн рублей.

«Проблема дебиторской задолженности продолжает стоять перед нами очень остро. Только с начала года долги потребителей компании — юридических лиц, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, увеличились на 32%, превысив 360 млн рублей. Как гарантирующая организация услуг водоснабжения и водоотведения, мы обеспокоены данной ситуацией и вынуждены применять крайние меры в отношении ряда потребителей, вплоть до ограничения поставки ресурса. Однако мы всегда настроены на конструктивный диалог и готовы достигнуть договоренности в индивидуальном порядке. У нас есть положительные примеры, когда компания предоставляет гарантийное письмо об оплате и в нужный срок исполняет по нему обязательства. Отдельное спасибо хочется сказать тем организациям, которые из месяца в месяц своевременно оплачивают услуги предприятия», — отметила коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.

В топе-5 компаний с лучшей платежной дисциплиной: АО «САН ИнБев», ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет Минздрава России. Замыкают список организации, перебравшиеся из должников в «отличники»: ТСЖ «Полет», МУП «Банный комбинат № 2» и спортивный комплекс «Юность» имени С. С. Бовкуна, полностью погасившие задолженность в прошлом месяце.

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