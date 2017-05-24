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15:45 (мск), источник: Forbes.kz

Акишев: Пенсионные активы в МАБ инвестировали экс-сотрудники Нацбанка

Проблемы в Международном банке Азербайджана (МАБ) начались в 2015 году, рассказал на пресс-конференции Данияр Акишев.

Источник: Forbes.kz

Однако управляющий казахстанскими пенсионными активами — Нацбанк РК — никаких мер для того, чтобы забрать инвестированные в МАБ средства, не принимал.

— Нацбанк начал принимать меры только в 2016. А апреле 2016 МАБ отказался досрочно погасить обязательства перед Нацбанком РК. Нацбанк несколько раз после этого к ним обращался, но получал отказ, — рассказал спикер.

Он отметил также, что, по условиям договора, погасить облигации можно лишь с согласия МАБ.

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В середине мая стало известно, что ЕНПФ инвестировал в «сбитого лётчика». Международный банк Азербайджана (МБА), в который Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана инвестировал 71,3 млрд тенге, подал в суд заявление о банкротстве, сообщила The Wall Street Journal. Причиной этому послужили планы банка реструктурировать долг в размере $3,3 млрд. Финансовые проблемы у финучрежения возникли из-за колебания цен на нефть и девальвации нацвалюты Азербайджана. Через банкротство руководство банка надеется избежать исков со стороны кредиторов.

Чуть позже глава партии «Акжол» Азат Перуашев на пленарном заседании мажилиса, зачитывая соответствующий запрос на имя главы Нацбанка РК, отметил: «Сегодня ЕНПФ продолжает держать сотни миллиардов тенге в ценных бумагах и на депозитах других банков, которые имеют крайне низкие рейтинги с негативным прогнозом. Как ни парадоксально, именно в таких институтах хранится больше всего средств ЕНПФ, выделенных отечественной банковской системе».

Как сообщил депутат, по состоянию на 2016 на депозитах банков с самым низким рейтингом хранилось 161 млрд тенге, а с самым высоким рейтингом — 79 млрд тенге из средств ЕНПФ, то есть в два раза меньше. В ценных бумагах банков, вообще не имеющих никакого рейтинга, хранилось 61 млрд тенге, а в БВУ с самым высоким рейтингом — только 983 млн тенге, то есть в 65 раз меньше.

— Другими словами, ЕНПФ доверяет финансовым институтам с негативными перспективами от 2 до 65 раз больше денег вкладчиков, чем более надежным. Что эта за инвестиционная политика, которая не поддерживает реальную экономику и заведомо рискует пенсионными накоплениями? И вопрос уже не на указанном азербайджанском банке. Даже если, как сообщают СМИ, он намерен вернуть вложения ЕНПФ. Более чем показательна тенденция разбазаривания и заведомого выбрасывания в трубу пенсионных накоплений наших граждан, — подчеркнуто в тексте запроса.

Кроме того, депутат затронул тему инвестирования в рискованные объекты в целом.

— В партию «Ак жол» обратился независимый эксперт Рахим Ошакбаев, выявивший факты необоснованного приобретения осенью 2014 на средства ЕНПФ облигаций Международного банка Азербайджана на сумму 78 млрд тенге. Ранее наша фракция уже обращалась относительно средств ЕНПФ в сумме около 3 млрд тенге, оказавшихся под угрозой в ходе лишения лицензии Казинвестбанка. Примерно тогда же был выявлен факт приобретения руководством ЕНПФ ценных бумаг с сомнительным эмитентом на KASE, на сумму 5 млрд тенге, — сообщил мажилисмен.

Депутат в своем запросе подчеркнул: все эти примеры говорят о вопиющей халатности и безответственности в обращении с пенсионными накоплениями граждан.

— В этой связи фракция «Акжол» предлагает привлечь к ответственности должностных лиц ЕНПФ, принимавших решение об инвестировании средств в указанный банк, — подчеркнул Азат Перуашев.

На днях заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева сообщила, что убытки фонда будут покрыты за счет бюджета.

Она рассказала, что если ЕНПФ потеряет деньги, то компенсировать их будут из госбюджета. При этом вкладчик сможет претендовать на сумму с учетом инвестиционного дохода не ниже уровня инфляции. Это прописано в Законе «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

По данным Минфина, выплаты гарантийных обязательств государства по сохранности пенсионных активов за 2016 составили 11,6 млрд тенге, а за январь-март 2017 — 2,6 млрд тенге.

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