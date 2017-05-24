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11:34 (мск), источник: РИА Новости

Агент «ГЛОНАСС» в Приморье перестанет работать с физлицами

Один из уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье — «Сумотори-Авто» — прекращает продажу физлицам, с 1 июня распределением терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» займутся официальные таможенные представители, сообщает пресс-служба администрации края. Как сообщают местные СМИ, 22 мая люди приехали в офис «Сумотори», чтобы получить оплаченных модули ЭРА-ГЛОНАСС, но администрации на месте не оказалось, а офис по продаже устройств был закрыт.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Один из уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье — «Сумотори-Авто» — прекращает продажу физлицам, с 1 июня распределением терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» займутся официальные таможенные представители, сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщают местные СМИ, 22 мая люди приехали в офис «Сумотори», чтобы получить оплаченных модули ЭРА-ГЛОНАСС, но администрации на месте не оказалось, а офис по продаже устройств был закрыт.

«Согласно договору, агент ГЛОНАСС имеет право самостоятельно определять систему дистрибьюции и порядок установки терминалов, при условии соблюдения технических требований и отчетности перед АО “Глонасс”. Мы взяли на себя дополнительные обязательства по созданию открытой электронной очереди, для того, чтобы исключить спекуляции в этот сложный период. Однако в процессе были выявлены “серые” схемы, ложные заявки, поддельные договоры и доверенности. В связи с этим было принято решение о прекращении работы с физическими лицами и лицами, не имеющими аккредитации таможенного представителя, и переходе на систему дистрибьюции B2B», — сообщил руководитель группы компаний «Сумотори-Авто» Виталий Веркеенко.

С 1 июня электронная очередь на сайте компании будет закрыта, а распределением терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» займутся официальные таможенные представители, с которыми «Сумотори-Авто» заключит договоры. На сайте компании также отмечается, что вся оплата по верификации заявок будет возвращена заявителям.

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