«КрасАвиа» уличили в неэффективной трате бюджетных денег
В адрес генерального директора внесли представление.
В адрес генерального директора внесли представление.
Госпредприятие «КрасАвиа» заподозрили в неэффективной трате бюджетных средств при участии в тендерах. Об этом сообщили в
После проверки выяснилось, что при закупках товаров, работ и услуг авиапредприятие намеренно завышало цены. Кроме того, некоторые договоры и вовсе заключались без размещения на официальном сайте госзакупок. Это, по словам прокуроров, противоречит законодательству.
«В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес генерального директора ГП КК “КрасАвиа” внесено представление. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
«КрасАвиа» — это государственное предприятие, осуществляющее региональные авиаперевозки. Компания доставляет почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно необходимые товары и грузы северные районы. Также предприятие выполняет вахтовую перевозку пассажиров в труднодоступные зоны.