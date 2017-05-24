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11:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«КрасАвиа» уличили в неэффективной трате бюджетных денег

В адрес генерального директора внесли представление.

Госпредприятие «КрасАвиа» заподозрили в неэффективной трате бюджетных средств при участии в тендерах. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

После проверки выяснилось, что при закупках товаров, работ и услуг авиапредприятие намеренно завышало цены. Кроме того, некоторые договоры и вовсе заключались без размещения на официальном сайте госзакупок. Это, по словам прокуроров, противоречит законодательству.

«В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес генерального директора ГП КК “КрасАвиа” внесено представление. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

«КрасАвиа» — это государственное предприятие, осуществляющее региональные авиаперевозки. Компания доставляет почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно необходимые товары и грузы северные районы. Также предприятие выполняет вахтовую перевозку пассажиров в труднодоступные зоны.

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