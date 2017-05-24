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11:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Четыре новых инвестпроекта одобрили в Хабаровском крае

Все они будут работать в Свободном порту в Ванинском районе.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 мая, AmurMedia.

Комиссия при наблюдательном совете Свободного порта Владивосток в Хабаровском крае одобрила к реализации четыре проекта на территории Ванинского района. Инициаторами проектов выступили «Морская компания «Свободный порт Ванино», Токинский лесопильный завод, «ДальТрестРыба» и «Автотранспортное предприятие Ванино». Все четыре компании подали заявки на получение статуса резидента в корпорацию развития Дальнего Востока весной этого года. Общий объем заявленных инвестиций — более 1,2 млрд рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, «Морская компания «Свободный порт Ванино» намерена построить в поселке предприятие по снабжению морских судов пресной водой. Общий объем заявленных инвестиций — 410 млн рублей. Сроки реализации проекта — 2017−2037 годы. На первом этапе планируется поставлять на суда 9,5 тысяч тонн воды в месяц (первые два года), с 2019 года — 22 тысяч тонн. Компания планирует на первом этапе приобрести танкер-водолей водоизмещением 600−1200 тонны, в дальнейшем получить участок береговой линии в аренду для строительства причала и построить от него трубопровод до артезианской скважины. В 2029—2032 годах предполагается изготовить и смонтировать емкости из нержавеющей стали на 2 тысяч кубометров воды, а до 2037 года — запустить цех бутилирования пресной воды в емкости от 10 до 25 литров. Предприятие планирует создать 70 новых рабочих мест.

Токинский лесопильный завод уже в этом году планирует начать производство пиломатериалов. Объем заявленных в проект инвестиций — 5,5 млн рублей собственных средств. В 2017 году завод выпустит 6 тысяч куб.м пиломатериалов. В дальнейшем мощности будут наращиваться до 12 тысяч куб.м к 2026 году. На лесопильном производстве будет создано 26 рабочих мест.

«Автотранспортное предприятие Ванино» планирует возвести современный автовокзал для обслуживания пассажиров, прибывающих в район. Строительство оценивается в 30,6 млн рублей, из которых 9,5 млн рублей — собственные средства инвестора, 21,1 млн — заемные.

Наиболее крупный проект представила компания «ДальТрестРыба». Для реализации инициативы потребуется 771 млн рублей, 452 млн из них — это собственные средства инвестора, 319 млн — заемные. Инвестор планирует создать в порту Ванино высокотехнологичную рыбоперерабатывающую базу на 457 рабочих мест. Срок реализации проекта — до 2020 года, в три очереди строительства. Проектная мощность предприятия — более 5 тысяч тонн филе кальмара без шкуры, 17,4 тысяч тонн филе минтая без костей, фарш и рыбная мука.

Отметим, что всего в корпорацию развития Дальнего Востока заявки подали 12 компаний, планирующих работать в Свободном порту в Ванинском районе. Пять из них уже зарегистрированы в качестве резидентов. Это — «Дальневосточный Ванинский порт», «Прайм», «Форум ДВ», «Ванино-Трансуголь» и «Токинский кирпичный завод». Проекты этих инвесторов оцениваются в 80 млрд рублей, резиденты планируют создать 1,1 тысяч рабочих мест.

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