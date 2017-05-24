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09:23 (мск), источник: УралПолит.ру

У «Екатеринбург-Арены» появится пешеходный бульвар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге у Центрального стадиона появится пешеходный бульвар. Об этом в эфире радиостанции «Город 107,6 FM» сообщил председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин.

«Будет основной подход к Центральному стадиону, там будут располагаться входные группы. Основная входная группа Центрального стадиона будет на пересечении улиц Татищева и Пирогова, будет обустройство и прилегающей площадки. В прошлом году Департамент архитектуры Екатеринбурга провел конкурс на концепцию благоустройства данных территорий, победил проект “Бульварная лента”. Была разработана проектная документация. Будут масштабные работы по благоустройству улицы Пирогова, она будет более пешеходной. Мы считаем, что это улица будет задействована будущими школьниками школы № 1, реконструкцию которой мы начинаем в этом году», — отметил Николай Сметанин.

Председатель комитета по строительству пояснил, что в этом году начинаются работы по благоустройству парковых зон. Администрацией объявлен конкурс на поиск генерального подрядчика по выполнению работ в парке Коммунаров, и на территории, примыкающей к Центральному стадиону.

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У «Екатеринбург-Арены» появится пешеходный бульвар
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