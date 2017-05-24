В Перми завершился отопительный сезон

В Перми объявлено о завершении отопительного сезона. С 23 мая теплоснабжающим организациям предписано приступить к остановке работы оборудования.

Соответствующее распоряжение глава Перми подписал накануне. Этой весной в мэрии вовремя приняли решение о продлении отопительного сезона в связи с заморозками.

Во многих других городах России власти поторопились отключить тепло до похолодания, пришлось экстренно вновь запускать котельные. А это время и дополнительные затраты.