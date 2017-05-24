Отремонтированный участок улицы Краснореченская откроют к 159-летию Хабаровска
Отремонтированный участок улицы Краснореченская откроют ко Дню города.
Отремонтированный участок улицы Краснореченская откроют ко Дню города.
Рабочее движение разрешат от улицы Индустриальной до Бийской. Сейчас там заменено дорожное полотно, установлены новые столбы освещения и организована ливневка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
Сегодня ход капитального ремонта Краснореченской проинспектировал мэр города Александр Соколов. По его словам, работы идут с опережением графика.
«Надеемся, что востребованность этой улицы будет возрастать, разгрузится улица Пионерская. В этом году мы можем сдать раньше сроков еще один участок дороги. Рабочее движение к середине сентября нужно запустить от улицы Бийской до Богачева», — отметил Александр Соколов.