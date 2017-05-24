Отремонтированный участок улицы Краснореченская откроют к 159-летию Хабаровска

Рабочее движение разрешат от улицы Индустриальной до Бийской. Сейчас там заменено дорожное полотно, установлены новые столбы освещения и организована ливневка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Сегодня ход капитального ремонта Краснореченской проинспектировал мэр города Александр Соколов. По его словам, работы идут с опережением графика.

«Надеемся, что востребованность этой улицы будет возрастать, разгрузится улица Пионерская. В этом году мы можем сдать раньше сроков еще один участок дороги. Рабочее движение к середине сентября нужно запустить от улицы Бийской до Богачева», — отметил Александр Соколов.