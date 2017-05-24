Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Алексей Чадов поделился трогательными кадрами с подросшим сыном (видео)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Отремонтированный участок улицы Краснореченская откроют к 159-летию Хабаровска

Отремонтированный участок улицы Краснореченская откроют ко Дню города.

Источник: РИА "Новости"

Рабочее движение разрешат от улицы Индустриальной до Бийской. Сейчас там заменено дорожное полотно, установлены новые столбы освещения и организована ливневка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Сегодня ход капитального ремонта Краснореченской проинспектировал мэр города Александр Соколов. По его словам, работы идут с опережением графика.

«Надеемся, что востребованность этой улицы будет возрастать, разгрузится улица Пионерская. В этом году мы можем сдать раньше сроков еще один участок дороги. Рабочее движение к середине сентября нужно запустить от улицы Бийской до Богачева», — отметил Александр Соколов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пока хабаровчанка была на работе, из ее дома вынесли шубу
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Правительство Германии потратило на беженцев €20 млрд
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался режиссер, внук Сталина, Александр Бурдонский
Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца»
Президент США Дональд Трамп прибыл в Ватикан
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни 13-летняя Лиза Качурак из города Калач-на-Дону Волгоградской области  – сама того не желая – оказалась в центре скандала.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь