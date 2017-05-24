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11:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители поселка Жилкино в Иркутске остались без горячей воды

Одна из компаний отказалась подавать воду.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители поселка Жилкино с окончанием отопительного сезона остались без горячей воды в Иркутской области. Одна из компаний отказалась подавать воду в 16 жилых домов, детский сад и школу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

После завершения отопительного сезона в дома и образовательные учреждения перестала подаваться горячая вода, жители обеспокоены сложившейся ситуацией.

«Городская администрация обратилась в прокуратуру», — отметили в пресс-службе.

Горячую воду жителям поселка Жилкино подадут до 17.00 24 мая.

Напомним, отопительный сезон 2016−2017 годов завершился в столице Приангарья 15 мая. В целом он прошел удовлетворительно. Аварийных ситуаций, пришедших к нарушению теплоснабжения жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы на срок более нормативного, зарегистрировано не было. Ограничение теплоснабжения потребителям действовало не более восьми часов, рассказал заместитель председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Дмитрий Анчутин.

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