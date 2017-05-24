Жители поселка Жилкино в Иркутске остались без горячей воды

Жители поселка Жилкино с окончанием отопительного сезона остались без горячей воды в Иркутской области. Одна из компаний отказалась подавать воду в 16 жилых домов, детский сад и школу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

После завершения отопительного сезона в дома и образовательные учреждения перестала подаваться горячая вода, жители обеспокоены сложившейся ситуацией.

«Городская администрация обратилась в прокуратуру», — отметили в пресс-службе.

Горячую воду жителям поселка Жилкино подадут до 17.00 24 мая.