Жители поселка Жилкино в Иркутске остались без горячей воды
Одна из компаний отказалась подавать воду.
Одна из компаний отказалась подавать воду.
Жители поселка Жилкино с окончанием отопительного сезона остались без горячей воды в Иркутской области. Одна из компаний отказалась подавать воду в 16 жилых домов, детский сад и школу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
После завершения отопительного сезона в дома и образовательные учреждения перестала подаваться горячая вода, жители обеспокоены сложившейся ситуацией.
«Городская администрация обратилась в прокуратуру», — отметили в
Горячую воду жителям поселка Жилкино подадут до 17.00 24 мая.
Напомним, отопительный сезон 2016−2017 годов завершился в столице Приангарья 15 мая. В целом он прошел удовлетворительно. Аварийных ситуаций, пришедших к нарушению теплоснабжения жилищного фонда и объектов