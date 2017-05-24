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09:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Реальные доходы волгоградцев упали на 3,8%

Реальные доходы жителей Волгоградской области уменьшились на 3,8% в январе-марте 2017 года.

Источник: Reuters

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, номинальные денежные доходы, полученные волгоградцами за аналогичный период после первого этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 142,1 миллиарда рублей. Они увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,4%.

Напомним, что еще в январе 2017 года реальные доходы волгоградцев показывали положительную динамику, они тогда увеличились на 8,9%.

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