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10:13 (мск), источник: ТАСС

Чуть больше трети автодорог в Сибири соответствует нормативам

По словам полпреда президента в СФО, к концу 2018 года эта цифра должна увеличиться до 58%

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Лишь 37% автодорог в Сибирском федеральном округе (СФО) соответствует нормативным требованиям, к концу 2018 года эта цифра должна увеличиться до 58%, сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

«Сейчас нормативам соответствуют 37% дорог в Сибири. К концу 2017 года эта цифра должна увеличиться до 47%, а к концу 2018 года — до 58%», — сказал Меняйло на международном форуме «Транспорт Сибири» в Новосибирске.

Он отметил, что повышению качества дорог будет способствовать реализация федеральных программ, в том числе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги России», который предусматривает приведение к нормативному состоянию дорог в 37 крупнейших городах страны.

В ходе рабочей поездки в Омск в конце апреля глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом по России нормам соответствуют 40% дорог.

По данным Росавтодора, в СФО насчитывается 103,6 тыс. км автодорог, из них 91,9 тыс. км — с твердым покрытием. Из общей сети дорого в Сибири 9,2 тыс. км относится к федеральным трассам.

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