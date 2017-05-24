Французские инвесторы хотят производить в Иркутской области новый вид биотоплива

Торрефицированные пеллеты предлагают производить в Иркутской области французские инвесторы. Как 24 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор Сергей Левченко провел рабочую встречу с президентом французской инвестиционной компании «Thomas Vendome Investment» Жан-Пьером Тома. Европейский инвестор приехал в Иркутск с партнерами, которые высказали актуальные для региона бизнес-предложения, связанные с лесным хозяйством Иркутской области.

Представители французской компании Dark to Green Partners рассказали об успешном опыте производства нового вида биотоплива, который производится из отходов лесопиления — торрефицированные пеллеты. В отличие от обычных пеллет торрефицированные имеют большую энергоэффективность и меньшую зольность. По мнению французских инвесторов, черные пеллеты способны полностью заменить уголь в производстве энергии, поэтому предложили губернатору рассмотреть возможность использования их технологии в Иркутской области.

«Тема нашей встречи для Иркутской области очень важна. Наш регион обладает самым большим количеством леса в стране. Два года назад мы сделали ставку на глубокую переработку леса, и по результатам прошлого года среди обрабатывающих отраслей промышленности лесной комплекс увеличил свою долю с 16% до 24%. Для нас очень важна тема и утилизации отходов, особенно возможность вторичного их использования. За последний год у нас запущено два завода по изготовлению пеллет, и, не смотря на не очень удобную логистику, мы поставляем свои пеллеты в европейские страны», — рассказал на встрече Сергей Левченко.

Второй инвестпроект, который представила австрийско-германская компания Timber & Equipment — Latschbacher group, связан с чипированием заготавливаемой древесины. В связи с реализацией пилотного проекта по маркировке древесины на территории области инвесторы предложили рассмотреть технологии, разработкой которых в компании занимаются с 1987 года. Представленные методы позволяют контролировать передвижение древесины с момента погрузки на лесосеке до отправки продукции через таможню.

Подводя итоги встречи, Сергей Левченко сообщил, что каждое предложение будет внимательно изучено с точки зрения эффективности и целесообразности использования их в условиях Иркутской области.