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10:52 (мск), источник: АиФ Крым

Осенью станут известны новые перевозчики Симферополя

Бахарев отметил, что в крымской столице могут начать работать перевозчики с материковой России.

Источник: Аргументы и факты

Администрация крымской столицы лишь осенью объявит конкурс на определение перевозчиков общественного транспорта по 25 городским маршрутам, передает Крыминформ, ссылаясь на главу администрации Геннадия Бахарева.

«Мы планируем конкурс на осень. Нужно было выдержать полгода — срок после выписки предупреждений за сход с маршрутов, это юридические вопросы. В этом году мы получим либо новых, либо новых старых перевозчиков», — подчеркнул он.

Бахарев также заявил о возможном появлении в Крыму компаний-перевозчиков с материковой России. Он выразил мнение, что этот факт поспособствует оживлению местного общества перевозчиков.

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