Осенью станут известны новые перевозчики Симферополя

Администрация крымской столицы лишь осенью объявит конкурс на определение перевозчиков общественного транспорта по 25 городским маршрутам, передает Крыминформ, ссылаясь на главу администрации Геннадия Бахарева.

«Мы планируем конкурс на осень. Нужно было выдержать полгода — срок после выписки предупреждений за сход с маршрутов, это юридические вопросы. В этом году мы получим либо новых, либо новых старых перевозчиков», — подчеркнул он.