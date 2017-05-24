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09:58 (мск), источник: Интерфакс

«Роснефть» решила увеличить сумму иска к «Системе» до 170 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — НК «Роснефть» 23 мая направила ходатайство в Арбитражный суд Башкирии об увеличении размера исковых требований к АО «Система-Инвест» и ПАО АФК «Система».

Источник: Reuters

«Мы решили увеличить требования до 170,6 млрд рублей», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роснефти», пока не уточнив причин.

Сейчас сумма иска составляет 106,6 млрд рублей. В картотеке на данный момент нет данных о том, насколько существенным может быть пересмотр требований и в какую сторону. Уточнить это в «Роснефти» пока не удалось.

В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали к «Системе» иск сначала в московский, затем в башкирский арбитраж. Размер требований определен суммированием ряда убытков, причиненных, по мнению истцов, «Башнефти» в результате действий мажоритарного акционера — группы АФК «Система» по реорганизации НК в 2014 году. «Система» считает требования незаконными.

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«Система» управляла «Башнефтью» и рядом других предприятий башкирского ТЭК до их национализации в 2014 году. В конце 2016 года 50% «Башнефти» были куплены «Роснефтью».

В 57,2 млрд рублей оценивается лишение «Башнефти» акций «Системы-Инвест» и, как следствие, лишение косвенного владения акциями нескольких ключевых предприятий, включая энергетические активы. В качестве оплаты «Башнефть» получила собственные акции, которые были погашены. 36,9 млрд рублей — это передача «Башнефти» в качестве пассива долга «Система-Инвест» перед самой НК, 12,5 млрд рублей — расходы, понесенные на обязательный выкуп акций у миноритарных акционеров, несогласных с условиями реорганизации компании.

На прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос о возможности изменения суммы требований к АФК «Система», заявил, что окончательное решение будет принимать суд. «106 млрд — это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитаете в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение», — сказал он журналистам.

Предварительное заседание суда по иску назначено на 6 июня в Арбитражном суде Башкирии.

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