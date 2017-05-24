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10:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новый двигатель доставили для экстренно севшего в Братске Boeing 787

Специалисты авиакомпании продолжают ремонтировать самолет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Работы по настройке нового двигателя, установленного на авиалайнер Boeing 787 Dreamliner авиакомпании «All Nippon Airways», продолжаются в аэропорту Братска. Об этом сказал генеральный директор ПАО «Аэропорт Братск» Сергей Корытов. По его словам, технические неисправности двигателя BC Boeing 787, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Братска 12 мая, устраняются силами авиационных специалистов авиакомпании, прибывшими из Японии. Новый двигатель в аэропорт Братска был доставлен 21 мая на борту транспортного самолета Ан-124 Руслан. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Братска.

Дополнительное оборудование, необходимое для ремонта неисправного BC, было доставлено в братский аэропорт авиалайнером Boeing 767−300, также принадлежащим авиакомпании «ANA». Новый двигатель в аэропорт Братска доставили на борту Ан-124 Руслан.

«ПАО “АэроБратск” по предварительной заявке обеспечивает авиационных специалистов авиакомпании “All Nippon Airways” питанием и транспортом. В соответствии с договором о наземном обслуживании, “АэроБратск” предоставляет место стоянки для BC. Также по предварительной заявке авиакомпании были предоставлены вилочные погрузчики грузоподъемностью 25 тонн и 5 тонн, автокран грузоподъемностью 25 тонн, тягач для перевозки двигателя и другое наземное оборудование», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 12 мая аэропорт Братска принял незапланированный международный рейс авиакомпании All Nippon Airways Токио — Дюссельдорф. Летевший из Японии в Германию Boeing был вынужден изменить свой маршрут из-за сбоев в работе одного из двух двигателей. Взлетно-посадочная полоса братского аэропорта способна принять любой тип самолетов, поэтому в экстренных случаях может использоваться как запасная. Пока борт вырабатывал топливо, по тревоге были подняты пожарные и скорая помощь. Лайнер приземлился благополучно, никто из 121-го пассажира и 12-ти членов экипажа не пострадал. В Братск был вызван резервный борт из Токио, чтобы транспортировать пассажиров в Дюссельдорф.

Аварийный Boeing 787 Dreamliner будет находиться в аэропорту Братска для ремонта воздушного судна. Предварительная проверка показала, что вышедший из строя двигатель восстановлению не подлежит.

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