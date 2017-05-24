Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
«Роснефть» отменила закупку ложек по 15 тыс. рублей
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Воспоминания Набережной Круазет
10:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Тонны просроченной рыбы обнаружены во Владивостоке

Более 2 тонн просроченной продукции изъято на одном из рыбоперерабатывающих заводов Владивостока, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали специалисты Россельхознадзора, свежемороженая рыба и рыбные снеки собственного производства рыбоперерабатывающего предприятия, которые хранились в нескольких рефрижераторных контейнерах перед поставкой на потребительский рынок, оказались с истекшими сроками годности.

Проверяемое предприятие специализируется на переработке и реализации свежей рыбы, а также готовой к употреблению рыбной продукции.

Инспекторы Россельхознадзора осмотрели производственный цех завода, места хранения и реализации продукции.

В двух рефрижераторных контейнерах среди качественного товара были найдены мешки с замороженным минтаем общим весом 1900 кг.

Срок хранения большей части которого истек в октябре 2016 года, остального количества — в апреле 2017 года.

Более двух тонн небезопасной продукции изъято из оборота и помещено на изолированное хранение на время административного разбирательства.

По его окончании разбирательства просроченная рыба будет утилизирована или уничтожена.

Ирина Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На депутата Думы Владивостока завели уголовное дело
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Германия в 2016 году потратила на беженцев 20 миллиардов евро
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался режиссер, внук Сталина, Александр Бурдонский
Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
Трамп назвал «великой честью» встречу с папой Франциском
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни 13-летняя Лиза Качурак из города Калач-на-Дону Волгоградской области  – сама того не желая – оказалась в центре скандала.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь