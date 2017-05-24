Тонны просроченной рыбы обнаружены во Владивостоке
Более 2 тонн просроченной продукции изъято на одном из рыбоперерабатывающих заводов Владивостока, об этом сообщает ИА «Дейта».
Более 2 тонн просроченной продукции изъято на одном из рыбоперерабатывающих заводов Владивостока, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали специалисты Россельхознадзора, свежемороженая рыба и рыбные снеки собственного производства рыбоперерабатывающего предприятия, которые хранились в нескольких рефрижераторных контейнерах перед поставкой на потребительский рынок, оказались с истекшими сроками годности.
Проверяемое предприятие специализируется на переработке и реализации свежей рыбы, а также готовой к употреблению рыбной продукции.
Инспекторы Россельхознадзора осмотрели производственный цех завода, места хранения и реализации продукции.
В двух рефрижераторных контейнерах среди качественного товара были найдены мешки с замороженным минтаем общим весом 1900 кг.
Срок хранения большей части которого истек в октябре 2016 года, остального количества — в апреле 2017 года.
Более двух тонн небезопасной продукции изъято из оборота и помещено на изолированное хранение на время административного разбирательства.
По его окончании разбирательства просроченная рыба будет утилизирована или уничтожена.
Ирина Петрова.