Тонны просроченной рыбы обнаружены во Владивостоке

Как рассказали специалисты Россельхознадзора, свежемороженая рыба и рыбные снеки собственного производства рыбоперерабатывающего предприятия, которые хранились в нескольких рефрижераторных контейнерах перед поставкой на потребительский рынок, оказались с истекшими сроками годности.

Проверяемое предприятие специализируется на переработке и реализации свежей рыбы, а также готовой к употреблению рыбной продукции.

Инспекторы Россельхознадзора осмотрели производственный цех завода, места хранения и реализации продукции.

В двух рефрижераторных контейнерах среди качественного товара были найдены мешки с замороженным минтаем общим весом 1900 кг.

Срок хранения большей части которого истек в октябре 2016 года, остального количества — в апреле 2017 года.

Более двух тонн небезопасной продукции изъято из оборота и помещено на изолированное хранение на время административного разбирательства.

По его окончании разбирательства просроченная рыба будет утилизирована или уничтожена.

Ирина Петрова.