Администрация Екатеринбурга не давала разрешение на строительство храма-на-воде

«Администрация города не выдавала разрешение на строительство Собора, так как органы местного самоуправления не имеют соответствующих полномочий», — сообщает пресс-служба администрации.

При этом в мэрии подчеркивают, что муниципалитет не может распоряжаться федеральной собственностью, которой согласно Водному кодексу РФ является Городской пруд.