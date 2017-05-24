Администрация Екатеринбурга не давала разрешение на строительство храма-на-воде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ИА УралПолит.Ru. Администрация Екатеринбурга выступила с официальным заявлением по поводу разрешения на строительство
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ИА УралПолит.Ru. Администрация Екатеринбурга выступила с официальным заявлением по поводу разрешения на строительство
«Администрация города не выдавала разрешение на строительство Собора, так как органы местного самоуправления не имеют соответствующих полномочий», — сообщает
При этом в мэрии подчеркивают, что муниципалитет не может распоряжаться федеральной собственностью, которой согласно Водному кодексу РФ является Городской пруд.
Как писал «УралПолит.Ru», ранее на городском портале была опубликована проектная документация на строительство собора святой Екатерины, известного также как