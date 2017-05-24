В Пермском крае приставы арестовали бурильно-крановую машину

Судебные приставы по Чусовому и Горнозаводскому району вручили руководителю постановление о возбуждении исполнительного производства и дали пятидневный срок для погашения долга. Также мужчину предупредили о возможном аресте имущества и взыскании исполнительского сбора.



Организация не выплатила деньги добровольно. В итоге сотрудники ФССП арестовали бурильно-крановую машину, одноэтажное здание гаражного ангара и земельный участок площадью 418 квадратных метров. Предварительная оценка арестованного имущества составила миллион рублей.



В итоге директор полностью погасил задолженность по налогам, а также выплатил исполнительский сбор в размере более 300 тысяч рублей. С организации взысканы расходы по привлечению оценщика.