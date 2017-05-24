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09:57 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае приставы арестовали бурильно-крановую машину

Строительная организация задолжала налоговой один миллион 200 тысяч рублей. Добровольно погашать эту сумму руководство предприятия не собиралось.

Судебные приставы по Чусовому и Горнозаводскому району вручили руководителю постановление о возбуждении исполнительного производства и дали пятидневный срок для погашения долга. Также мужчину предупредили о возможном аресте имущества и взыскании исполнительского сбора.

Организация не выплатила деньги добровольно. В итоге сотрудники ФССП арестовали бурильно-крановую машину, одноэтажное здание гаражного ангара и земельный участок площадью 418 квадратных метров. Предварительная оценка арестованного имущества составила миллион рублей.

В итоге директор полностью погасил задолженность по налогам, а также выплатил исполнительский сбор в размере более 300 тысяч рублей. С организации взысканы расходы по привлечению оценщика.

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