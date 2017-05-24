В Пермском крае приставы арестовали бурильно-крановую машину
Строительная организация задолжала налоговой один миллион 200 тысяч рублей. Добровольно погашать эту сумму руководство предприятия не собиралось.
Строительная организация задолжала налоговой один миллион 200 тысяч рублей. Добровольно погашать эту сумму руководство предприятия не собиралось.
Судебные приставы по Чусовому и Горнозаводскому району вручили руководителю постановление о возбуждении исполнительного производства и дали пятидневный срок для погашения долга. Также мужчину предупредили о возможном аресте имущества и взыскании исполнительского сбора.
Организация не выплатила деньги добровольно. В итоге сотрудники ФССП арестовали
В итоге директор полностью погасил задолженность по налогам, а также выплатил исполнительский сбор в размере более 300 тысяч рублей. С организации взысканы расходы по привлечению оценщика.