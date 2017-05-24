Просроченными лекарствами для животных торговали на хабаровском оптовом складе
Просроченными лекарствами для животных торговали на хабаровском оптовом складе, принадлежащем ООО «Группа Халкон».
Просроченными лекарствами для животных торговали на хабаровском оптовом складе, принадлежащем ООО «Группа Халкон».
Это выяснилось в ходе проверки, которую провело управление Россельхознадзора по краю и ЕАО совместно с городской прокуратурой, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В частности, полки, на которых находились лекарства, не были пронумерованы и промаркированы. Проверяющим не предоставили журналы для регистрации параметров воздуха.
«Выявлены препараты, требующие защиты от действия света, хранящиеся без условий принятия мер для предотвращения попадания на указанные лекарственные препараты прямого солнечного света или иного яркого направленного света», — отмечается в сообщении
Сейчас материалы проверки переданы в прокуратуру Хабаровска.