Руководителя ООО «ЖКХ-Сервис» в Хабаровске привлекли к уголовной ответственности

Хабаровск, 24 мая, AmurMedia.

Руководитель одной из управляющих компаний в Хабаровске привлечен к уголовной ответственности за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу. Ему был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Судебными приставами отдела судебных приставов по Железнодорожному району г. Хабаровска было возбуждено исполнительное производство в отношении организации ООО «ЖКХ-Сервис», которая по решению суда была обязана передать вновь назначенной управляющей компании ООО «Стройкомсервис» техническую документацию и ключи от чердачных и подвальных помещений. Руководитель организации — должника после вступления судебного решения в силу, обязательства так и не выполнил и, тем самым нарушил права жильцов многоквартирных домов.

В связи с длительным неисполнением решения суда, вступившего в законную силу, после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, привлечения к административной ответственности и неоднократных предупреждений должника об уголовной ответственности, дознавателем отдела было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.

Принцип неотвратимости наказания за злостное неисполнение судебного решения сработал в полной мере — мировым судьей в отношении руководителя ООО «ЖКХ-Сервис» был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.