Городской глава поручился за скорую сдачу дома в хабаровском ЖК «Алексеевская»

Хабаровск, 24 мая, AmurMedia.

Жилой дом по улице Алексеевской в Хабаровске сдадут к концу мая. Осталось устранить мелкие замечания, преимущественно в области благоустройства, сообщил корр. ИА AmurMedia мэр города Александр Соколов.

Ранее агентство сообщало о строительстве нескольких жилых домов по улице Алексеевская. Строительство на протяжении уже пары лет шло с переменным успехом.

Во время объезда по объектам строительства мэр города Александр Соколов заявил, что дом № 1 по улице Алексеевской будет сдан до конца мая. 12 из 145 квартир будут переданы ветеранам ВОВ в рамках программы по обеспечению жильем практически сразу после сдачи здания в эксплуатацию.

— Здание готово, с ним все нормально. Сейчас идет устранение мелких замечаний. Остались преимущественно проблемы благоустройства: лавочки, урны. Поэтому можно и нужно сдавать дом, отдавать квартиры людям и в то же время решать эти небольшие формальности, — рассказал Александр Соколов.

Как уточнил заместитель директора МУП г. Хабаровска «Управление капитального строительства» Владимир Криволап, на данный момент ведутся переговоры с одной из управляющих компаний, которая сразу после сдачи дома возьмет здание под свою ответственность на три месяца.

— Договор с этой компанией на согласовании. Кто возьмет дом на постоянной основе, пока не ясно. Дальше видно будет, — подытожил Владимир Криволап.