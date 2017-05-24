Городской глава поручился за скорую сдачу дома в хабаровском ЖК «Алексеевская»
По уверениям Александра Соколова, остались мелкие замечания, которые не мешают сдаче дома.
По уверениям Александра Соколова, остались мелкие замечания, которые не мешают сдаче дома.
Хабаровск, 24 мая, AmurMedia.
Жилой дом по улице Алексеевской в Хабаровске сдадут к концу мая. Осталось устранить мелкие замечания, преимущественно в области благоустройства, сообщил корр. ИА AmurMedia мэр города Александр Соколов.
Ранее агентство сообщало о строительстве нескольких жилых домов по улице Алексеевская. Строительство на протяжении уже пары лет шло с переменным успехом.
Во время объезда по объектам строительства мэр города Александр Соколов заявил, что дом № 1 по улице Алексеевской будет сдан до конца мая. 12 из 145 квартир будут переданы ветеранам ВОВ в рамках программы по обеспечению жильем практически сразу после сдачи здания в эксплуатацию.
— Здание готово, с ним все нормально. Сейчас идет устранение мелких замечаний. Остались преимущественно проблемы благоустройства: лавочки, урны. Поэтому можно и нужно сдавать дом, отдавать квартиры людям и в то же время решать эти небольшие формальности, — рассказал Александр Соколов.
Как уточнил заместитель директора МУП г. Хабаровска «Управление капитального строительства» Владимир Криволап, на данный момент ведутся переговоры с одной из управляющих компаний, которая сразу после сдачи дома возьмет здание под свою ответственность на три месяца.
— Договор с этой компанией на согласовании. Кто возьмет дом на постоянной основе, пока не ясно. Дальше видно будет, — подытожил Владимир Криволап.