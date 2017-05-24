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10:25 (мск), источник: Деловое сообщество

Открылись три новых рейса из аэропорта Ростова

Самолеты будут летать из южной столицы в Екатеринбург, Сочи и Махачкалу.

Источник: Reuters

Начиная с 23 мая из аэропорта Ростова открылись рейсы в Сочи и Махачкалу. Перелет по этим направлениям выполняет авиакомпания «ЮТэйр» на турбовинтовых самолетах ATR-72 вместимостью до 70 человек.

Летать в Сочи они будут по средам, пятницам, воскресеньям в 7:25 за 1 час 45 минут. Также три раза в неделю будут выполняться и перелеты в Махачкалу: по вторникам, четвергам и субботам в 21:20 за 2 часа 10 минут.

«Сегодня все больше пассажиров, стремящихся попасть на юг в период отпусков, выбирают воздушный транспорт как альтернативу железнодорожному. В связи с этим появление популярного направления из Ростова в Сочи, а также в Махачкалу выглядит вполне закономерным и логичным», — отметил исполнительный директор ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Сергей Краснов.

Кроме того, с этой же даты другая авиакомпания — «Ямал» — будет по вторникам, четвергам и субботам выполнять рейсы в Екатеринбург. Летать пассажиры будут на самолетах CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров.

В холдинге «Аэропорты Регионов» напоминают, что регистрация на внутренние рейсы начинается за 2 часа, а заканчивается за 40 минут до времени отправления рейса по расписанию.

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