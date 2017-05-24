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10:45 (мск), источник: РИА Новости

Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости Треть кваса, продающегося в российских магазинах, на самом деле является газированным напитком со вкусом кваса, следует из результатов исследования, проведенного Роскачеством.

Источник: РИА Новости
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Организация изучила несколько десятков наиболее популярных среди российских потребителей торговых марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности. В исследование вошла продукция, произведенная в 12 регионах России и один образец из Белоруссии.

Эксперты отмечают, что натуральный квас по ГОСТу должен быть приготовлен из квасного сусла — ячменного или ржаного солода, ржаной муки или кукурузы, воды, сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий путем естественного брожения. Натуральный квас обнаружился в 17 из 26 исследованных образцов.

При этом «треть исследованных образцов либо приготовлены путем ненатурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования, или содержат искусственные добавки», но тоже продаются под наименованием квас.

В то же время эксперты отмечают, что такой метод изготовления кваса не является нарушением законодательства, если квас выпущен по собственным техническим условиям производителя.

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Четыре образца имели не характерный для кваса состав летучих компонентов, однако нарушением это не является​, так как данные показатели не регламентируются обязательными нормами. В одном образце, изготовленном по ТУ, массовая доля сухого вещества, отвечающего за насыщенность напитка, оказалась ниже нормы ГОСТа. В восьми образцах выявлены сахарозаменители и подсластили, однако, их наличие производители, за исключением одного, указали на этикетке. В трех образцах были обнаружены превышения обязательных норм на содержание дрожжей и плесени.

А один образец кваса превысил норму содержания этилового спирта: вместо максимум 1,2% по ГОСТу он содержал 1,5% спирта. «При этом в ходе исследования был выявлен образец “безалкогольного” кваса, который не содержал спирта и был сделан по ГОСТу на газированные напитки, что в очередной раз подтверждает отсутствие четкого разделения понятий кваса и газировки в России», — добавляют в Роскачестве.

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