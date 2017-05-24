Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой

Источник: РИА Новости

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Организация изучила несколько десятков наиболее популярных среди российских потребителей торговых марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности. В исследование вошла продукция, произведенная в 12 регионах России и один образец из Белоруссии. Эксперты отмечают, что натуральный квас по ГОСТу должен быть приготовлен из квасного сусла — ячменного или ржаного солода, ржаной муки или кукурузы, воды, сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий путем естественного брожения. Натуральный квас обнаружился в 17 из 26 исследованных образцов.

При этом «треть исследованных образцов либо приготовлены путем ненатурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования, или содержат искусственные добавки», но тоже продаются под наименованием квас.

В то же время эксперты отмечают, что такой метод изготовления кваса не является нарушением законодательства, если квас выпущен по собственным техническим условиям производителя.

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