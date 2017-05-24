МРСК: Хронические неплатежи угрожают всей энергосистеме Красноярского края

Как отметили в компании, долги перед энергетиками не дают развивать электрические сети в регионе и обеспечивать технологическое присоединение новых потребителей, в том числе льготных, которые платят за подключение лишь 550 рублей, в то время как стоимость фактического подключения порой превышает 100 тысяч рублей. Главные должники — сетевые и сбытовые компании. Долг ООО «КрасКом» — 427,12 млн рублей, ООО «Энергия» — 59,5 млн рублей, прочих сбытовых организаций и территориальных сетевых компаний — 3 млрд рублей.

На неуплаченные ими средства компания могла бы провести 5 ежегодных ремонтных программ.

«Прямое следствие огромных долгов — снижение надежности электросетевого комплекса, а это вполне реальные риски жизнеобеспечения жителей Красноярского края. Дебиторская задолженность в таких масштабах может привести к срыву выполнения ремонтных программ, следовательно, и к серьезным проблемам с обеспечением бесперебойного энергоснабжения края. Уход должников от ответственности скажется на всех добропорядочных потребителях края, когда возникнет необходимость учесть эти выпадающие доходы при тарифном регулировании в последующих периодах», — подчеркивают в компании.

В отношении всех дебиторов филиал проводит претензионно-исковую работу. За первый квартал специалисты компании направили 46 претензий об оплате на общую сумму 1,7 млрд рублей, подали 64 исковых заявления на общую сумму 463,2 млн рублей.

Сотрудники «Красноярскэнерго» надеются не остаться один на один с проблемой неплатежей со стороны безответственных потребителей, отмечая, что под угрозой — надёжность электроснабжения красноярцев, а также безопасность и благополучие каждого жителя края.