Арбитраж рассмотрит иск КрУДора к «Сибиряку» в июне
Ранее дорожники обвинили бизнесменов в нецелевой трате аванса.
Ранее дорожники обвинили бизнесменов в нецелевой трате аванса.
Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск КрУДора к строительной компании «Сибиряк» о взыскании штрафа в размере 16,3 млн рублей. Рассмотрение вопроса состоится 14 июня в 13:30. Информация опубликована на официальном сайте инстанции.
Напомним, КрУДор потребовал оштрафовать строителей якобы за нецелевую трату аванса. Согласно материалам дела, с «Сибиряком» заключен госконтракт на строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от 4 моста до ул. Копылова. Управление выплатило обществу аванс в размере 655 млн рублей.
По мнению истца, застройщик использовал средства в целях, которые вовсе не соответствуют заявленным в проекте нуждам. При этом управление не уточняет, на что именно были потрачены деньги.
Стоимость работ по строительству съезда с 4 моста составляет 3,2 млрд рублей. На эти деньги «Сибиряк» должен до ноября 2018 года построить основную магистраль, шесть подземных пешеходных переходов и четыре путепровода. Кроме того, проектом предусмотрено развитие сети