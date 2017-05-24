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10:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитраж рассмотрит иск КрУДора к «Сибиряку» в июне

Ранее дорожники обвинили бизнесменов в нецелевой трате аванса.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск КрУДора к строительной компании «Сибиряк» о взыскании штрафа в размере 16,3 млн рублей. Рассмотрение вопроса состоится 14 июня в 13:30. Информация опубликована на официальном сайте инстанции.

Напомним, КрУДор потребовал оштрафовать строителей якобы за нецелевую трату аванса. Согласно материалам дела, с «Сибиряком» заключен госконтракт на строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от 4 моста до ул. Копылова. Управление выплатило обществу аванс в размере 655 млн рублей.

По мнению истца, застройщик использовал средства в целях, которые вовсе не соответствуют заявленным в проекте нуждам. При этом управление не уточняет, на что именно были потрачены деньги.

Стоимость работ по строительству съезда с 4 моста составляет 3,2 млрд рублей. На эти деньги «Сибиряк» должен до ноября 2018 года построить основную магистраль, шесть подземных пешеходных переходов и четыре путепровода. Кроме того, проектом предусмотрено развитие сети улиц-дублеров и ул. Байкитской. Данная развязка является одним из объектов Универсиады-2019.

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