Арбитраж рассмотрит иск КрУДора к «Сибиряку» в июне

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск КрУДора к строительной компании «Сибиряк» о взыскании штрафа в размере 16,3 млн рублей. Рассмотрение вопроса состоится 14 июня в 13:30. Информация опубликована на официальном сайте инстанции.

Напомним, КрУДор потребовал оштрафовать строителей якобы за нецелевую трату аванса. Согласно материалам дела, с «Сибиряком» заключен госконтракт на строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от 4 моста до ул. Копылова. Управление выплатило обществу аванс в размере 655 млн рублей.

По мнению истца, застройщик использовал средства в целях, которые вовсе не соответствуют заявленным в проекте нуждам. При этом управление не уточняет, на что именно были потрачены деньги.