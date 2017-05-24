Приморские компании заплатят миллиарды за добычу краба

Стоимость лотов на крабов Приморья превысила 22 миллиарда рублей.

Как рассказали в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, заявки на участие в аукционе подали 22 предприятия, зарегистрированные в Приморском крае.

«Крупнейшим обладателем прибрежных квот краба стало ОАО ТУРНИФ. Компания выиграла шесть лотов стоимостью более 10,3 миллиардов рублей», — отметили в ведомстве.

Стоимость лотов варьировалась от 1 миллиарда до 2 миллиардов рублей.

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края заключит договор с победителями аукциона для закрепления долей квот для прибрежного рыболовства до 31 декабря 2026 года.

Ирина Петрова.