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10:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские компании заплатят миллиарды за добычу краба

На аукционе в Москве стали известны обладатели долей квот добычи крабов для осуществления прибрежного рыболовства, об этом сообщает ИА «Дейта».

Стоимость лотов на крабов Приморья превысила 22 миллиарда рублей.

Как рассказали в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, заявки на участие в аукционе подали 22 предприятия, зарегистрированные в Приморском крае.

«Крупнейшим обладателем прибрежных квот краба стало ОАО ТУРНИФ. Компания выиграла шесть лотов стоимостью более 10,3 миллиардов рублей», — отметили в ведомстве.

Стоимость лотов варьировалась от 1 миллиарда до 2 миллиардов рублей.

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края заключит договор с победителями аукциона для закрепления долей квот для прибрежного рыболовства до 31 декабря 2026 года.

Ирина Петрова.

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