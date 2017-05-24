В Приморье распределять ЭРА-ГЛОНАСС будут таможенные представители

— Согласно договору, агент ГЛОНАСС имеет право самостоятельно определять систему дистрибьюции и порядок установки терминалов, при условии соблюдения технических требований и отчетности перед АО «Глонасс». Мы взяли на себя дополнительные обязательства по созданию открытой электронной очереди, для того, чтобы исключить спекуляции в этот сложный период. Однако в процессе были выявлены «серые» схемы, ложные заявки, поддельные договоры и доверенности. В связи с этим было принято решение о прекращении работы с физическими лицами и лицами, не имеющими аккредитации таможенного представителя, и переходе на систему дистрибьюции B2B, — пояснил причину, по которой было принято такое решение руководитель компании Виталий Веркеенко, подчеркнув, что электронная очередь на сайте компании будет закрыта, а вся информация о нарушениях передана правоохранителям.

Кроме того, отмечается в сообщении, мнение, что такое право распределения очереди на установку устройств ЭРА-ГЛОНАСС должно быть только у официальных таможенных представителей, имеющих лицензию федеральной таможенной службы, неоднократно высказывали участники рынка.

«С позицией коллеги согласен и второй уполномоченный агент АО “ГЛОНАСС” в Приморье. По словам директора компании “ВМР” Ивана Подсадникова, компания заинтересована в том, чтобы реализация устройств вызова экстренных оперативных служб, на основе которых выдаются таможенные документы, производилась исключительно организациями, которые являются профессиональными участниками процесса таможенного оформления, ответственность которых закреплена законодательством. Это позволит исключить недобросовестных посредников и спекулянтов, считает он», — говорится в сообщении.

Справка «РГ»