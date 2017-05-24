Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
СМИ: власти Венесуэлы обеспокоены из-за 5 тыс. российских ракет
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Воспоминания Набережной Круазет
10:26 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье распределять ЭРА-ГЛОНАСС будут таможенные представители

С 1 июня право распределением терминалов ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье займутся офиициальные таможенные представители. Один из уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС», «Сумотори-Авто», ликвидирует очередь на покупку устройств вызова экстренных оперативных служб и прекращает работать с физлицами, сообщает пресс-служба администрации Приморья со ссылкой на информацию компании.

— Согласно договору, агент ГЛОНАСС имеет право самостоятельно определять систему дистрибьюции и порядок установки терминалов, при условии соблюдения технических требований и отчетности перед АО «Глонасс». Мы взяли на себя дополнительные обязательства по созданию открытой электронной очереди, для того, чтобы исключить спекуляции в этот сложный период. Однако в процессе были выявлены «серые» схемы, ложные заявки, поддельные договоры и доверенности. В связи с этим было принято решение о прекращении работы с физическими лицами и лицами, не имеющими аккредитации таможенного представителя, и переходе на систему дистрибьюции B2B, — пояснил причину, по которой было принято такое решение руководитель компании Виталий Веркеенко, подчеркнув, что электронная очередь на сайте компании будет закрыта, а вся информация о нарушениях передана правоохранителям.

Кроме того, отмечается в сообщении, мнение, что такое право распределения очереди на установку устройств ЭРА-ГЛОНАСС должно быть только у официальных таможенных представителей, имеющих лицензию федеральной таможенной службы, неоднократно высказывали участники рынка.

«С позицией коллеги согласен и второй уполномоченный агент АО “ГЛОНАСС” в Приморье. По словам директора компании “ВМР” Ивана Подсадникова, компания заинтересована в том, чтобы реализация устройств вызова экстренных оперативных служб, на основе которых выдаются таможенные документы, производилась исключительно организациями, которые являются профессиональными участниками процесса таможенного оформления, ответственность которых закреплена законодательством. Это позволит исключить недобросовестных посредников и спекулянтов, считает он», — говорится в сообщении.

Справка «РГ»

Введенный в действие с 1 января 2017 года новый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» предусматривает обязательную установку на вводимые в эксплуатацию автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС для автоматического сообщения о ДТП. Однако авторы документа не предусмотрели порядок оснащения «тревожными кнопками» подержанных автомобилей иностранного производства, которыми преимущественно и пользуются жители Дальнего Востока. К тому же в регионе не оказалось ни одной компании, имеющей договоры с АО «ЭРА-ГЛОНАСС» на право установки терминалов, как не было и самих терминалов. Вопрос решался в эстренном порядке. Первая их партия в количестве тысячи штук пришла только в первых числах апреля. За ней последовала другая, однако, желающих поставить устройство было больше, из-за чего начались спекуляции и злоупотребления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Питтсбург" Малкина проиграл шестой матч полуфинала Кубка Стэнли
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Германия в 2016 году потратила на беженцев 20 миллиардов евро
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался режиссер, внук Сталина, Александр Бурдонский
Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
Трамп назвал «великой честью» встречу с папой Франциском
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни 13-летняя Лиза Качурак из города Калач-на-Дону Волгоградской области  – сама того не желая – оказалась в центре скандала.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь