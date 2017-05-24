Почетным гражданам Уфы каждый год будут выплачивать по 22 тысячи рублей

Премия будет начисляться каждый год 12 июня, в честь праздника Дня города.

Отметим, что в список почетных граждан Уфы входят: Муртаза Рахимов (первый Президент РБ), Владимир Спиваков (Народный артист РБ), Рима Баталова (Заслуженный мастер спорта России), Зухра Валеева (Почетный строитель России), Миляуша Муртазина (Заслуженный работник культуры РСФСР), Равиль Бикбаев (Народный поэт Башкортостана), Михаил Чванов (Заслуженный работник культуры РБ), Владимир Коновалов (Почетный железнодорожник РБ), Рашит Бадыков (Заслуженный врач РСФСР), Гюлли Мубарякова (заслуженная артистка Башкирской АССР).

Отметим, что Почетные граждане Уфы могут также ездить на трамваях и троллейбусах совершенно бесплатно.