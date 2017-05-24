Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
СМИ: власти Венесуэлы обеспокоены из-за 5 тыс. российских ракет
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» сыграют в финале Лиги Европы
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Воспоминания Набережной Круазет
10:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Почетным гражданам Уфы каждый год будут выплачивать по 22 тысячи рублей

Сегодня прошло очередное заседание депутатов горсовета, где было принято решение, с этого года выплачивать Почетным гражданам Уфы по 22 тысячи рублей.

Премия будет начисляться каждый год 12 июня, в честь праздника Дня города.

Отметим, что в список почетных граждан Уфы входят: Муртаза Рахимов (первый Президент РБ), Владимир Спиваков (Народный артист РБ), Рима Баталова (Заслуженный мастер спорта России), Зухра Валеева (Почетный строитель России), Миляуша Муртазина (Заслуженный работник культуры РСФСР), Равиль Бикбаев (Народный поэт Башкортостана), Михаил Чванов (Заслуженный работник культуры РБ), Владимир Коновалов (Почетный железнодорожник РБ), Рашит Бадыков (Заслуженный врач РСФСР), Гюлли Мубарякова (заслуженная артистка Башкирской АССР).

Отметим, что Почетные граждане Уфы могут также ездить на трамваях и троллейбусах совершенно бесплатно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Германия в 2016 году потратила на беженцев 20 миллиардов евро
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался режиссер, внук Сталина, Александр Бурдонский
Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
Трамп назвал «великой честью» встречу с папой Франциском
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни 13-летняя Лиза Качурак из города Калач-на-Дону Волгоградской области  – сама того не желая – оказалась в центре скандала.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь