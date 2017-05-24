Главгосэкспертиза одобрила проект строительства и реконструкции объектов Керченской паромной переправы

Проект предусматривает строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, а также создание маневровой зоны и операционных акваторий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Строительство и работы по реконструкции, проект которых одобрен Главгосэкспертизой России, будут вестись на территории и в акватории порта «Крым», который осуществляет перевозки пассажиров и обработку паромов, грузовых судов и барж, предназначенных для транспортировки колесной техники. Финансирование работ планируется выполнить за счет средств бюджета Республики Крым.

«В соответствии с проектом в порту обустроят паловый пирс для одновременной швартовки двух паромов, подводную стенку, места для швартовки рейдовых катеров. Кроме того, будут усилены прилегающие конструкции и другие подобъекты, а также проведена реконструкция берегоукрепления Южное. Все решения разработаны с учетом опасности возникновения таких гидрометеорологических процессов и явлений, как ураганные ветры, гололед, сильный ливень и абразия», — подчеркнули в пресс-службе.

Керченская паромная переправа соединяет Крым и Краснодарский край и является крупнейшей в мире: на паромах через Керченский пролив перевозят не только пассажиров и их автомобили, но и железнодорожные вагоны. Через переправу проходит автодорога А290. Паромы курсируют между построенными в самом узком месте пролива портами «Крым» и «Кавказ», расстояние между портами — менее 5 км.