В Ростове реконструируют ул. Большую Садовую и ул. Станиславского
В Донской столице заключен контракт на реконструкцию улиц Большая Садовая и Станиславского. Об этом сообщает
В Донской столице заключен контракт на реконструкцию улиц Большая Садовая и Станиславского. Об этом сообщает
На протяжении всей ул. Большая Садовая — от Театральной площади до ул. Сиверса — заменят тротуарное покрытие, опоры освещения и малые архитектурные формы.
Станиславского станет первой улицей Ростова, на которой плиточное покрытие будут использовать на проезжей части и на тротуарах.