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12:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове реконструируют ул. Большую Садовую и ул. Станиславского

В Донской столице заключен контракт на реконструкцию улиц Большая Садовая и Станиславского. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На протяжении всей ул. Большая Садовая — от Театральной площади до ул. Сиверса — заменят тротуарное покрытие, опоры освещения и малые архитектурные формы.

Станиславского станет первой улицей Ростова, на которой плиточное покрытие будут использовать на проезжей части и на тротуарах.

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