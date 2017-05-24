В Ростове реконструируют ул. Большую Садовую и ул. Станиславского

На протяжении всей ул. Большая Садовая — от Театральной площади до ул. Сиверса — заменят тротуарное покрытие, опоры освещения и малые архитектурные формы.

Станиславского станет первой улицей Ростова, на которой плиточное покрытие будут использовать на проезжей части и на тротуарах.