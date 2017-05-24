Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
Испанский винодел высказал мнение о краснодарском вине
Алексей Чадов поделился трогательными кадрами с подросшим сыном (видео)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» сыграют в финале Лиги Европы
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Воспоминания Набережной Круазет
10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Роснефти» рассказали о причинах отмены возмутившей Навального закупки посуды

Компания «Роснефть» отменила закупку посуды, материал о которой разместил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный, из-за того, что в ходе переговоров с поставщиком не удалось снизить цену товаров.

Источник: Reuters

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Он также отметил, что «Роснефть» намерена объявить другую закупку аналогичных товаров и приглашает Навального к участию в ней.

«Как мы говорили, это закупка несостоявшаяся, на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом», — сказал Леонтьев.

По словам пресс-секретаря «Роснефти», в любом случае компании требуется посуда и столовые приборы, поэтому, скорее всего, компания объявит аналогичную закупку.

«Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен», — заключил Леонтьев.
Ранее он пояснил, что закупаемые предметы для самолетов необходимы сотрудникам «Роснефти» и ее партнерам, которые часто совершают дальние авиационные перелеты, длящиеся более 12 часов без посадки, и которые вынуждены ночевать, работать и вести переговоры в самолете, «проводя там время на грани нормальных человеческих возможностей».

Ранее, 22 мая, Алексей Навальный на своем сайте разместил материал, в котором отмечалось, что дочерняя компания «Роснефти» «РН-Аэрокрафт» закупила столовые приборы, посуду и другую утварь по высоким ценам, в частности две икорницы по 83 тысячи рублей каждая, и двенадцать пледов по 124,7 тысячи рублей каждый.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Американский политик в оскорбительной форме высказался о Путине и Лаврове
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Германия в 2016 году потратила на беженцев 20 миллиардов евро
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался режиссер, внук Сталина, Александр Бурдонский
Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
Трамп назвал «великой честью» встречу с папой Франциском
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни 13-летняя Лиза Качурак из города Калач-на-Дону Волгоградской области  – сама того не желая – оказалась в центре скандала.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь