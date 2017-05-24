В «Роснефти» рассказали о причинах отмены возмутившей Навального закупки посуды
Компания «Роснефть» отменила закупку посуды, материал о которой разместил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный,
Компания «Роснефть» отменила закупку посуды, материал о которой разместил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный,
Об этом РИА Новости сообщил
«Как мы говорили, это закупка несостоявшаяся, на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом», — сказал Леонтьев.
По словам
«Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть у него есть
Ранее он пояснил, что закупаемые предметы для самолетов необходимы сотрудникам «Роснефти» и ее партнерам, которые часто совершают дальние авиационные перелеты, длящиеся более 12 часов без посадки, и которые вынуждены ночевать, работать и вести переговоры в самолете, «проводя там время на грани нормальных человеческих возможностей».
Ранее, 22 мая, Алексей Навальный на своем сайте разместил материал, в котором отмечалось, что дочерняя компания «Роснефти» «РН-Аэрокрафт» закупила столовые приборы, посуду и другую утварь по высоким ценам, в частности две икорницы по 83 тысячи рублей каждая, и двенадцать пледов по 124,7 тысячи рублей каждый.