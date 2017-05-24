В Екатеринбурге из-за ремонта закроют улицу Репина и изменят движение трамваев на ВИЗе

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, перекрытия связаны с проведением реконструкции и строительства дорог. Работы выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР).

На улице Репина разворот троллейбусов будет организован в районе перекрестка с улицей Малышева. Трамвайно-троллейбусное управление организует движение троллейбусов маршрутов № 3, 7, 17 по улице Малышева от Карла Либкнехта до Репина. Для жителей прилегающих домов будет организован специальный проезд.

Кроме того, ГУДСР закроет движение трамваев на участке путей от станции «ВИЗ» до станции «Волгоградская» (по улицам Красноуральской, Татищева, Викулова). Перекрытие будет осуществляться в два этапа: с вечера 26 мая до вечера 9 июня 2017 года, а после до 15 июля в ежедневном режиме с 09:00 до 16:00.