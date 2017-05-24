В Екатеринбурге из-за ремонта закроют улицу Репина и изменят движение трамваев на ВИЗе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге с 24 мая по 5 июня будет закрыто движение транспорта по бульвару
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге с 24 мая по 5 июня будет закрыто движение транспорта по бульвару
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
На улице Репина разворот троллейбусов будет организован в районе перекрестка с улицей Малышева.
Кроме того, ГУДСР закроет движение трамваев на участке путей от станции «ВИЗ» до станции «Волгоградская» (по улицам Красноуральской, Татищева, Викулова). Перекрытие будет осуществляться в два этапа: с вечера 26 мая до вечера 9 июня 2017 года, а после до 15 июля в ежедневном режиме с 09:00 до 16:00.
«В этот период трамвайные маршруты будут следовать: 1-й маршрут (cтанция Вторчермет — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Белореченская — Западное депо); 3-й маршрут (станция “ЦПКиО” — улица Луначарского — улица Челюскинцев — улица Московская — улица Белореченская — станция Волгоградская — улица Белореченская — улица Радищева — станция “ЦПКиО”); 11-й маршрут — закрыт; 21-й маршрут (станция “ЦПКиО” — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Белореченская — Западное депо — улица Белореченская — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Луначарского — станция “ЦПКиО”); 19-й маршрут (станция Машиностроителей — улица Халтурина — станция “ВИЗ”)», — отмечают в