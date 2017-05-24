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10:52 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге из-за ремонта закроют улицу Репина и изменят движение трамваев на ВИЗе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге с 24 мая по 5 июня будет закрыто движение транспорта по бульвару Денисова-Уральского от дома № 2 до улицы Московской и по улице Репина от Малышева до Крауля.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, перекрытия связаны с проведением реконструкции и строительства дорог. Работы выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР).

На улице Репина разворот троллейбусов будет организован в районе перекрестка с улицей Малышева. Трамвайно-троллейбусное управление организует движение троллейбусов маршрутов № 3, 7, 17 по улице Малышева от Карла Либкнехта до Репина. Для жителей прилегающих домов будет организован специальный проезд.

Кроме того, ГУДСР закроет движение трамваев на участке путей от станции «ВИЗ» до станции «Волгоградская» (по улицам Красноуральской, Татищева, Викулова). Перекрытие будет осуществляться в два этапа: с вечера 26 мая до вечера 9 июня 2017 года, а после до 15 июля в ежедневном режиме с 09:00 до 16:00.

«В этот период трамвайные маршруты будут следовать: 1-й маршрут (cтанция Вторчермет — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Белореченская — Западное депо); 3-й маршрут (станция “ЦПКиО” — улица Луначарского — улица Челюскинцев — улица Московская — улица Белореченская — станция Волгоградская — улица Белореченская — улица Радищева — станция “ЦПКиО”); 11-й маршрут — закрыт; 21-й маршрут (станция “ЦПКиО” — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Белореченская — Западное депо — улица Белореченская — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Луначарского — станция “ЦПКиО”); 19-й маршрут (станция Машиностроителей — улица Халтурина — станция “ВИЗ”)», — отмечают в пресс-службе администрации.

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