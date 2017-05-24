Поднять экономику волгоградские власти планируют к 2021 году

Торжественная церемония прошла в администрации Волгоградской области. Победителей чествовали первый заместитель губернатора — председатель комитета финансов Александр Дорждеев и замгубернатора — председатель комитета экономической политики и развития региона Александр Сиваков.

В ходе мероприятия Дорждеев отметил достижения победителей конкурса, подчеркнув, что именно они позволяют обеспечивать устойчивость и безопасность экономики Волгоградской области.

Вскользь глава облфина упоминал и о планах на ближайшие годы.

«Мы планируем к 2021 году выйти на показатель валового регионального продукта в один триллион рублей. Это серьезная, амбициозная задача, которая требует целенаправленной работы. Резерв для этого есть, мы уверены, что совместными усилиями мы поднимем экономику на новый уровень», — констатировал Александр Владимирович.

Добавим, что лучших руководителей и предприятия Волгоградской области определяли по 16 направлениям. Критериями для определения победителей стали высокие социально-экономические показатели, внедрение инновационных технологий и подходов, профессиональные качества руководителей. В результате в число лучших вошли такие предприятия, как АО «Волтайр-Пром», ООО «Камышинский текстиль», АО «Себряковцемент». В номинации «Наука» победил Волгоградский государственный технический университет. В номинации «Социальная сфера» дипломами награждены Центр медицины катастроф Волгоградской области и Волжский детский дом.

В числе самых успешных руководителей минувшего года президент областного гандбольного клуба «Динамо» Василий Сидоренко, генеральный директор ПАО «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко, директор Историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта» Александр Баженов, главный врач волгоградской больницы скорой помощи № 7 Наталья Панина и другие.