С 1 июня приморцы будут оплачивать ОДН по-новому

Как сообщили в ведомстве, новые тарифы на потребление электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирном доме снижены.

А в нормативе за электроэнергию появилось две новые категории.

«Введены позиции для многоквартирных домов с лифтами и оборудованными электроотопительными, электронагревательными установками для горячего водоснабжения, в отопительный период и вне его», — уточнили в ведомстве, отметив, что введение этих категорий обусловлено особенностями некоторых новостроек.

Постановление о введении новых тарифов вступит в силу с 1 июня 2017 года.

Законопроект, ужесточающий регулирование начисления общедомовых нужд, принят Государственной Думой в первом чтении 14 апреля.

Проект предписывает выставлять плату за ОДН в размере не выше установленного в регионе норматива, однако если установленные в доме приборы учета фиксируют меньшие расходы, плата должна рассчитываться в соответствии с его показаниями — по факту потребления.

Если же приборы фиксируют повышенное потребление, превышение норматива возможно только при принятии соответствующего решения общим собранием жильцов.

Напомним, с 1 января 2017 года плата за ОДН превратилась из коммунальной услуги в жилищную. Начисления за общедомовые нужды делает теперь управляющая компания, а не поставщики тепла, воды или электроэнергии. Новый порядок расчета позволяет не учитывать фактические показания общедомовых приборов учета, и многие управляющие компании этим воспользовались.

Ирина Петрова.