Свердловская область закругляется с посевной

Посевная в Свердловской области близится к завершению. Аграрии полностью обеспечены семенами, техникой, горюче-смазочными материалами.

Как рассказал министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев, на сегодня выполнено 80% от намеченных работ. Зерновых засеяно на 84%, картофель и овощи посажены на 64% и 55% соответственно. Всего в 2017 году общая посевная площадь в Свердловской области составит не менее 800 тысяч гектаров.

«Благоприятные погодные условия в Ирбитском, Богдановичском и Сысертском районах области позволили посеять зерновые и кормовые культуры на площади 97%. Большая часть мелких хозяйств области и хозяйств с современной техникой уже завершили полевые работы. Прохладная погода, которая установилась на Урале, не влияет на посевную кампанию. Зерновые приживаются при температуре до минус трех градусах», — пояснил Дмитрий Дегтярев, добавив, что все работы планируется закончить к 1 июня.

Как сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики, посевная кампания находится под контролем врио губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева. По его распоряжению был создан оперативный штаб по контролю и мониторингу готовности к работам.

Особое внимание уделяется вопросам кредитования сельхозпроизводителей. В конце 2016 года была создана координационная группа под председательством первого замгубернатора Алексея Орлова. В ее состав вошли представители отраслевых союзов АПК, банков. Стороны согласовали реестры потенциальных заемщиков. Также были подготовлены и направлены в кредитные организации проекты соглашений между банками и сельхозпроизводителями.