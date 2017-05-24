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11:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане завершен ремонт дорожного полотна моста через Волгу на 777-м км

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Завершен ремонт дорожного полотна моста через Волгу на 777-м км автомобильной дороги М7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Как рассказал министерству заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Азат Гатауллин, на данный момент осталось нанести горизонтальную разметку проезжей части, отремонтировать элементы подмостового пространства и тротуары на подходах к мосту. Он напомнил, что ремонт был начат в апреле 2016 года.

«В “Волго-Вятскуправтодоре” особо подчеркнули, что при проведении данных работ движение на этом участке автомобильной дороги М7 “Волга” перекрываться не будет. Полностью работы будут завершены к 30 сентября этого года», — отметили в Миндортрансе РТ.

К слову, длина мостового перехода составляет 1036 м, ширина проезжей части — 21 м, с двух сторон моста имеются тротуары по 1,5 м.

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