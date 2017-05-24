В Татарстане завершен ремонт дорожного полотна моста через Волгу на 777-м км

Как рассказал министерству заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Азат Гатауллин, на данный момент осталось нанести горизонтальную разметку проезжей части, отремонтировать элементы подмостового пространства и тротуары на подходах к мосту. Он напомнил, что ремонт был начат в апреле 2016 года.

«В “Волго-Вятскуправтодоре” особо подчеркнули, что при проведении данных работ движение на этом участке автомобильной дороги М7 “Волга” перекрываться не будет. Полностью работы будут завершены к 30 сентября этого года», — отметили в Миндортрансе РТ.

К слову, длина мостового перехода составляет 1036 м, ширина проезжей части — 21 м, с двух сторон моста имеются тротуары по 1,5 м.