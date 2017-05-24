Воронежское предприятие оставило 41 работника без зарплаты за март

В Кантемировском районе компания ЖКПП «Коммунальщик» попалась на нарушении трудового законодательства. Оказалось, что предприятие задолжало своим сотрудникам зарплату за март 2017 года. Сумма превысила 400 тысяч рублей. Без оплаты труда оказался 41 работник компании.

«Прокурор Кантемировского района обратился с исками в суд в защиту трудовых прав людей. С тем, чтобы была взыскана зарплата», — рассказали в ведомстве. И отметили, что заявления суд рассмотрел и удовлетворил.

Отметим, гендиректору внесли представление об устранении нарушения.