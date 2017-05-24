Стоимость черешни снизилась на 75%

На фоне падения цены на черешню, стоимость греческих и турецких абрикос остается на прежнем уровне — 50−60 леев за килограмм. Брокеры начинают активно закупать сладкий фрукт, чтобы потом его перепродать всем желающим по более высокой цене.

На столичных рынках Кишинева один килограмм черешни можно приобрести за 15 лей.

Напомним, что несколько недель назад цена черешни составляла 200 леев, это взбудоражило всех молдавских потребителей. Затем цена резко снизилась до 35 леев, а сейчас уже дошла до 15 леев за килограмм.

Оптовики закупают сладкий фрукт по цене 8 леев за один килограмм. Продавцы отмечают, что с приходом лета на прилавках появится больше молдавских фруктов, и цена на них будет приемлемой.